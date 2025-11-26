Прошедшая в России ночь обернулась весьма насыщенным днем по другую сторону Атлантического океана.
Хотя его апогей оказался невероятно милым. В преддверии Дня благодарения в Белом доме прошла традиционная церемония помилования — от попадания на праздничный стол в качестве главного блюда — индейки президентом США. Милость от американского лидера получили две птички с забавными именами — Курлыка и Вихлюн. Ну а в данный момент Дональд Трамп уже находится в своем имении Мар-а-Лаго, где пробудет на долгих выходных до воскресенья, отмечая любимый американский праздник.
Буквально за пару часов до этого Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом для обсуждения "чувствительных моментов" по мирному плану, причем настаивал на присутствии европейских лидеров, что, по его мнению, могло бы быть "полезным". Ну а руководитель его Офиса Андрей Ермак назвал изданию Axios именно завтрашний День благодарения в качестве желаемой даты встречи с американским президентом.
Есть подозрение, что подобная наглость не на шутку разозлила хозяина Овального кабинета, поскольку реакция из Белого дома последовала стремительно. Сначала оттуда просто сообщили, что встреча американского президента с Владимиром Зеленским не запланирована. А потом сам Дональд Трамп оставил развернутый пост в своей социальной сети Truth Social, в котором обнародовал две существенные новости:
во-первых, Стиву Уиткоффу поручено отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным, причем вместе с ним в Россию полетит зять президента Джаред Кушнер, ну а в Киеве будет работать министр армии Дэн Дрисколл;
а во-вторых, президент США готов встретиться с Зеленским (как и с Путиным) в ближайшее время, "но ТОЛЬКО когда сделка по окончанию этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ или на ее завершающей стадии" (стиль автора сохранен).
Но и это еще тоже не все. Параллельно Bloomberg опубликовал то, что он назвал стенограммами разговоров между Стивом Уиткоффом и помощником российского президента Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Очевидно, что главной мишенью "утечки" является Уиткофф, хотя максимум, в чем его можно обвинить, исходя из опубликованных "расшифровок", это в хороших отношениях с Ушаковым и готовности слышать российскую позицию. Дмитриев сразу назвал транскрипт приписываемого ему разговора фейком, отметив, что "чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны".
Именно эти слова российского представителя максимально четко объясняют происходящее.
За текущий год противники урегулирования украинского конфликта (как европейские с киевскими, так и американские "ястребы") выработали алгоритм подрыва миротворческих инициатив и усилий Трампа: любыми средствами, не мытьем, так катаньем, они добиваются введения в предлагаемые проекты заведомо неприемлемых для Москвы положений. О рисках такого развития событий только что написала и The New York Times: по ее сведениям, в Белом доме осознают, что после изменений, внесенных в план Трампа европейцами и Киевом на переговорах в Женеве, Путин почти наверняка "сразу же его отвергнет".
Судя по всему, руководствуясь именно данными соображениями, в Белом доме выработали контрмеры по противостоянию подрывным действиям: от разработки плана были отсечены "ястребы" в нынешней администрации; никаких личных встреч с Трампом в надежде, что удастся того уговорить, например, из симпатии к финскому президенту, играющему в гольф; с Киевом теперь работает не питающий к нему слабости Дрисколл — в отличие от отставленного Кита Келлога; в Москву снова летит не только Уиткофф, которому Трамп безоговорочно доверяет, но и любимый зять президента — Джаред Кушнер.
О результатах усилий Дональда Трампа и его администрации пока говорить рано. Только время покажет, удастся ли им действительно преодолеть серьезнейшее сопротивление миротворческому процессу со стороны как американских, так и европейских "ястребов", лично глубоко заинтересованных в продолжении конфликта. А уж про Киев говорить не приходится тем более.
Впрочем, как бы события ни повернулись, про перспективы киевского режима и лично его главаря говорить можно вполне уверенно уже сейчас. Владимир Зеленский обречен на роль политической "индейки", предназначенной для обеспечения процветания Америки. И помилование — в отличие от Курлыки и Вихлюна — ему не светит.