Рейтинг@Mail.ru
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.11.2025 (обновлено: 09:15 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
Прошедшая в России ночь обернулась весьма насыщенным днем по другую сторону Атлантического океана. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T08:00:00+03:00
2025-11-26T09:15:00+03:00
аналитика
в мире
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057444663_0:110:1648:1037_1920x0_80_0_0_ff6370b8299c015057d1624a7ec4f4ad.jpg
https://ria.ru/20251126/rada-2057580090.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057577513.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057560504.html
https://ria.ru/20251126/rubio-2057567683.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057444663_78:0:1571:1120_1920x0_80_0_0_109e71c0810401347dd90abfdef8a961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф
Аналитика, В мире, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф

Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Прошедшая в России ночь обернулась весьма насыщенным днем по другую сторону Атлантического океана.
Хотя его апогей оказался невероятно милым. В преддверии Дня благодарения в Белом доме прошла традиционная церемония помилования — от попадания на праздничный стол в качестве главного блюда — индейки президентом США. Милость от американского лидера получили две птички с забавными именами — Курлыка и Вихлюн. Ну а в данный момент Дональд Трамп уже находится в своем имении Мар-а-Лаго, где пробудет на долгих выходных до воскресенья, отмечая любимый американский праздник.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
06:48
Однако перед этим он успел сильно огорчить Киев и Европу.
Буквально за пару часов до этого Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом для обсуждения "чувствительных моментов" по мирному плану, причем настаивал на присутствии европейских лидеров, что, по его мнению, могло бы быть "полезным". Ну а руководитель его Офиса Андрей Ермак назвал изданию Axios именно завтрашний День благодарения в качестве желаемой даты встречи с американским президентом.
Есть подозрение, что подобная наглость не на шутку разозлила хозяина Овального кабинета, поскольку реакция из Белого дома последовала стремительно. Сначала оттуда просто сообщили, что встреча американского президента с Владимиром Зеленским не запланирована. А потом сам Дональд Трамп оставил развернутый пост в своей социальной сети Truth Social, в котором обнародовал две существенные новости:
во-первых, Стиву Уиткоффу поручено отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным, причем вместе с ним в Россию полетит зять президента Джаред Кушнер, ну а в Киеве будет работать министр армии Дэн Дрисколл;
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому
05:53
а во-вторых, президент США готов встретиться с Зеленским (как и с Путиным) в ближайшее время, "но ТОЛЬКО когда сделка по окончанию этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ или на ее завершающей стадии" (стиль автора сохранен).
Но и это еще тоже не все. Параллельно Bloomberg опубликовал то, что он назвал стенограммами разговоров между Стивом Уиткоффом и помощником российского президента Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Очевидно, что главной мишенью "утечки" является Уиткофф, хотя максимум, в чем его можно обвинить, исходя из опубликованных "расшифровок", это в хороших отношениях с Ушаковым и готовности слышать российскую позицию. Дмитриев сразу назвал транскрипт приписываемого ему разговора фейком, отметив, что "чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны".
Именно эти слова российского представителя максимально четко объясняют происходящее.
За текущий год противники урегулирования украинского конфликта (как европейские с киевскими, так и американские "ястребы") выработали алгоритм подрыва миротворческих инициатив и усилий Трампа: любыми средствами, не мытьем, так катаньем, они добиваются введения в предлагаемые проекты заведомо неприемлемых для Москвы положений. О рисках такого развития событий только что написала и The New York Times: по ее сведениям, в Белом доме осознают, что после изменений, внесенных в план Трампа европейцами и Киевом на переговорах в Женеве, Путин почти наверняка "сразу же его отвергнет".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
Судя по всему, руководствуясь именно данными соображениями, в Белом доме выработали контрмеры по противостоянию подрывным действиям: от разработки плана были отсечены "ястребы" в нынешней администрации; никаких личных встреч с Трампом в надежде, что удастся того уговорить, например, из симпатии к финскому президенту, играющему в гольф; с Киевом теперь работает не питающий к нему слабости Дрисколл — в отличие от отставленного Кита Келлога; в Москву снова летит не только Уиткофф, которому Трамп безоговорочно доверяет, но и любимый зять президента — Джаред Кушнер.
О результатах усилий Дональда Трампа и его администрации пока говорить рано. Только время покажет, удастся ли им действительно преодолеть серьезнейшее сопротивление миротворческому процессу со стороны как американских, так и европейских "ястребов", лично глубоко заинтересованных в продолжении конфликта. А уж про Киев говорить не приходится тем более.
Впрочем, как бы события ни повернулись, про перспективы киевского режима и лично его главаря говорить можно вполне уверенно уже сейчас. Владимир Зеленский обречен на роль политической "индейки", предназначенной для обеспечения процветания Америки. И помилование — в отличие от Курлыки и Вихлюна — ему не светит.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
02:50
 
АналитикаВ миреКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала