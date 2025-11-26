Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа

Прошедшая в России ночь обернулась весьма насыщенным днем по другую сторону Атлантического океана.

Хотя его апогей оказался невероятно милым. В преддверии Дня благодарения в Белом доме прошла традиционная церемония помилования — от попадания на праздничный стол в качестве главного блюда — индейки президентом США . Милость от американского лидера получили две птички с забавными именами — Курлыка и Вихлюн. Ну а в данный момент Дональд Трамп уже находится в своем имении Мар-а-Лаго, где пробудет на долгих выходных до воскресенья, отмечая любимый американский праздник.

Европу. Однако перед этим он успел сильно огорчить Киев

Буквально за пару часов до этого Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом для обсуждения "чувствительных моментов" по мирному плану, причем настаивал на присутствии европейских лидеров, что, по его мнению, могло бы быть "полезным". Ну а руководитель его Офиса Андрей Ермак назвал изданию Axios именно завтрашний День благодарения в качестве желаемой даты встречи с американским президентом.

Есть подозрение, что подобная наглость не на шутку разозлила хозяина Овального кабинета, поскольку реакция из Белого дома последовала стремительно. Сначала оттуда просто сообщили, что встреча американского президента с Владимиром Зеленским не запланирована. А потом сам Дональд Трамп оставил развернутый пост в своей социальной сети Truth Social, в котором обнародовал две существенные новости:

а во-вторых, президент США готов встретиться с Зеленским (как и с Путиным) в ближайшее время, "но ТОЛЬКО когда сделка по окончанию этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ или на ее завершающей стадии" (стиль автора сохранен).

Но и это еще тоже не все. Параллельно Bloomberg опубликовал то, что он назвал стенограммами разговоров между Стивом Уиткоффом и помощником российского президента Юрием Ушаковым , а также между Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым . Очевидно, что главной мишенью "утечки" является Уиткофф, хотя максимум, в чем его можно обвинить, исходя из опубликованных "расшифровок", это в хороших отношениях с Ушаковым и готовности слышать российскую позицию. Дмитриев сразу назвал транскрипт приписываемого ему разговора фейком, отметив, что "чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны".

Именно эти слова российского представителя максимально четко объясняют происходящее.

За текущий год противники урегулирования украинского конфликта (как европейские с киевскими, так и американские "ястребы") выработали алгоритм подрыва миротворческих инициатив и усилий Трампа: любыми средствами, не мытьем, так катаньем, они добиваются введения в предлагаемые проекты заведомо неприемлемых для Москвы положений. О рисках такого развития событий только что написала и The New York Times: по ее сведениям, в Белом доме осознают, что после изменений, внесенных в план Трампа европейцами и Киевом на переговорах в Женеве , Путин почти наверняка "сразу же его отвергнет".

Судя по всему, руководствуясь именно данными соображениями, в Белом доме выработали контрмеры по противостоянию подрывным действиям: от разработки плана были отсечены "ястребы" в нынешней администрации; никаких личных встреч с Трампом в надежде, что удастся того уговорить, например, из симпатии к финскому президенту, играющему в гольф; с Киевом теперь работает не питающий к нему слабости Дрисколл — в отличие от отставленного Кита Келлога ; в Москву снова летит не только Уиткофф, которому Трамп безоговорочно доверяет, но и любимый зять президента — Джаред Кушнер.

О результатах усилий Дональда Трампа и его администрации пока говорить рано. Только время покажет, удастся ли им действительно преодолеть серьезнейшее сопротивление миротворческому процессу со стороны как американских, так и европейских "ястребов", лично глубоко заинтересованных в продолжении конфликта. А уж про Киев говорить не приходится тем более.