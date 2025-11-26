Захарова пошутила о возможной замене главы ЕК искусственным интеллектом

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Искусственный интеллект отказался бы, чтобы его ассоциировали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На прошлой неделе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 21 ноября состоялась презентация учебника "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией Марии Захаровой.