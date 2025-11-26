Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила о возможной замене главы ЕК искусственным интеллектом - РИА Новости, 26.11.2025
09:37 26.11.2025
Захарова пошутила о возможной замене главы ЕК искусственным интеллектом
Захарова пошутила о возможной замене главы ЕК искусственным интеллектом
россия
европа
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
в мире
россия, европа, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, в мире
Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия, В мире
Захарова пошутила о возможной замене главы ЕК искусственным интеллектом

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Искусственный интеллект отказался бы, чтобы его ассоциировали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет", - сказала Захарова в эфире радио Спутник, отвечая на вопрос ведущего о том, смог бы ИИ заменить фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что фон дер Ляйен - это такой человек, который десятилетиями разрушает формировавшиеся на территории Европы устои, порядки, обычаи и традиции.
На прошлой неделе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 21 ноября состоялась презентация учебника "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией Марии Захаровой.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
Россия Европа Урсула фон дер Ляйен Мария Захарова Еврокомиссия В мире
 
 
