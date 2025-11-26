Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что защита детей - одна из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством.

IV Национальный форум "Здоровье и безопасность детей" проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Защита детей является одной из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством. Комитет (национальный центр помощи - ред.) уделяет особое внимание вопросам защиты жизни, здоровья детей, а также благоприятной социальной среды для формирования и развития личности", - следует из текста приветствия Матвиенко в адрес форума.

Она отметила, что необходимо совершенствовать работу государственных органов и механизмы их взаимодействия в сфере защиты детей. По её словам, в этом направлении еще очень много предстоит сделать.

"Вместе с тем, для защиты детей необходима не только слаженная работа государственных органов, но и сплоченность общества. Стремление людей обеспечить безопасность и благополучие подрастающему поколению. Формирование личности и духовно-нравственных ориентаций детей и подростков является необходимым условием для сохранения подрастающего поколения и защиты будущего всей нашей страны", - добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что тематика форума охватывает наиболее острые вопросы защиты здоровья и безопасности детей. Матвиенко выразила уверенность в том, что результаты форума создадут стимул для совершенствования механизмов защиты детей на государственном уровне, а также для развития социальных институтов.

Она также пожелала участникам и гостям форума плодотворной, успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.