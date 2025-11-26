Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач
26.11.2025
Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач
Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач
Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что защита детей - одна из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством. РИА Новости, 26.11.2025
общество, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач

Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач общества и государства

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что защита детей - одна из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством.
IV Национальный форум "Здоровье и безопасность детей" проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Защита детей является одной из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством. Комитет (национальный центр помощи - ред.) уделяет особое внимание вопросам защиты жизни, здоровья детей, а также благоприятной социальной среды для формирования и развития личности", - следует из текста приветствия Матвиенко в адрес форума.
Она отметила, что необходимо совершенствовать работу государственных органов и механизмы их взаимодействия в сфере защиты детей. По её словам, в этом направлении еще очень много предстоит сделать.
"Вместе с тем, для защиты детей необходима не только слаженная работа государственных органов, но и сплоченность общества. Стремление людей обеспечить безопасность и благополучие подрастающему поколению. Формирование личности и духовно-нравственных ориентаций детей и подростков является необходимым условием для сохранения подрастающего поколения и защиты будущего всей нашей страны", - добавила Матвиенко.
Она подчеркнула, что тематика форума охватывает наиболее острые вопросы защиты здоровья и безопасности детей. Матвиенко выразила уверенность в том, что результаты форума создадут стимул для совершенствования механизмов защиты детей на государственном уровне, а также для развития социальных институтов.
Она также пожелала участникам и гостям форума плодотворной, успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.
Приветствие от Матвиенко зачитала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова в ходе пленарного заседания форума на тему "Здоровье и безопасность детей – залог благополучия семьи, общества, государства".
