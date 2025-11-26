Обвиняемого во взятке мэра Владимира освободили от должности

РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Совет народных депутатов города Владимира прекратил полномочия мэра Дмитрия Наумова после представлений прокуратуры и СУСК РФ по региону.

Заместитель председателя совета народных депутатов города Владимира, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Алексей Лызлов отметил, что советом были получены два представления: от прокуратуры и СУСК.