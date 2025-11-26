Обвиняемого во взятке мэра Владимира освободили от должности

Рейтинг@Mail.ru
11:07 26.11.2025
Совет народных депутатов города Владимира прекратил полномочия мэра Дмитрия Наумова после представлений прокуратуры и СУСК РФ по региону.
происшествия, владимир, россия, владимирская область, владимир наумов
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, Владимир Наумов
Дмитрий Наумов
Дмитрий Наумов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Совет народных депутатов города Владимира прекратил полномочия мэра Дмитрия Наумова после представлений прокуратуры и СУСК РФ по региону.
Прокуратура Владимирской области 20 ноября сообщила о направлении в совет народных депутатов города Владимира представления с требованием об освобождении Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Ведомство провело проверку и установило, что мэр в 2024 году представил справку о доходах, расходах и имуществе, в три раза занизив стоимость приобретенного им недвижимого имущества, что позволило ему избежать процедуры контроля за расходами. Кроме того, по данным ведомства, Наумов не уведомил городской совет депутатов о конфликте интересов, возникшем в связи с назначением руководства ряда подведомственных администрации города организаций.
"Об удалении в отставку главы города Владимира Наумова Дмитрия Викторовича, досрочном прекращении его полномочий... Решение принято", - сообщил на заседании председатель совета депутатов Николай Толбухин. Трансляция заседания ведется на сайте органов местного самоуправления города Владимира.
Заместитель председателя совета народных депутатов города Владимира, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Алексей Лызлов отметил, что советом были получены два представления: от прокуратуры и СУСК.
Наумов был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе этого года суд арестовал его по делу о получении взятки. По версии следствия, в ноябре 2023 года фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд города.
Происшествия Владимир Россия Владимирская область Владимир Наумов
 
 
