Голикова рассказала о повышении страховых выплат по уходу за ребенком

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Максимальные размеры страховых выплат, как пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, увеличились более чем в два раза за последние четыре года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также отметила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тысячи рублей до почти 69 тысяч рублей. А в 2026 году максимальная сумма этой выплаты составит 83 тысячи рублей. В то время как пособие по беременности и родам вырастет до 955,8 тысяч рублей.