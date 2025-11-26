Голикова рассказала о повышении страховых выплат по уходу за ребенком

https://ria.ru/20251126/vyplaty-2057698343.html
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Максимальные размеры страховых выплат, как пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, увеличились более чем в два раза за последние четыре года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
“За последние четыре года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в два раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тысяч рублей в 2022 году до 794 тысяч рублей в 2025 году”, - сказала Голикова
во время сессии-презентации "100 проектов будущего России
: Человек".
Она также отметила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тысячи рублей до почти 69 тысяч рублей. А в 2026 году максимальная сумма этой выплаты составит 83 тысячи рублей. В то время как пособие по беременности и родам вырастет до 955,8 тысяч рублей.