Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров - РИА Новости, 26.11.2025
07:53 26.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические...
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 16.00 KST (по камчатскому времени, 07.00 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11,4 километра над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров
05:23
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 70 километров в восточном и северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
В ГУМЧС региона отметили, что пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.
Вулканологи прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали три афтершока
04:32
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
