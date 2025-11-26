https://ria.ru/20251126/vulkan-2057584122.html
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров - РИА Новости, 26.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:53:00+03:00
2025-11-26T07:53:00+03:00
2025-11-26T07:53:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_39:0:1242:676_1920x0_80_0_0_0c265aa4d989d4b61f58607fb45e694d.jpg
https://ria.ru/20251126/vulkan-2057576166.html
https://ria.ru/20251126/kamchatka-2057573731.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_111:141:1062:854_1920x0_80_0_0_eb0c4481fa4078abb45c1a447160036b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 16.00 KST (по камчатскому времени, 07.00 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11,4 километра над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале
.
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 70 километров в восточном и северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
В ГУМЧС региона отметили, что пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.
Вулканологи прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского
.