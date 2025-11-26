Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото

Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 16.00 KST (по камчатскому времени, 07.00 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11,4 километра над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 70 километров в восточном и северо-восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

В ГУМЧС региона отметили, что пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

Вулканологи прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.