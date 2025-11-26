Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 15.35 KST (по камчатскому времени, 06.35 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 10 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 130 километров в восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

Вулканологи прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.