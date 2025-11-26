Вулкан Безымянный на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту семь километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 14:20 KST (по камчатскому времени, 05:20 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 7 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 150 километров в восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

Вулканологи прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.