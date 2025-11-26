Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 11:50 KST (по камчатскому времени, 02:50 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,5 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 30 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского . Мониторинг активности вулкана продолжается.

По данным вулканологов, наряду с Шивелучем высокую активность в выбросами пепла и излиянием лавы сейчас проявляет вулкан Безымянный. Прогнозируется взрывное извержение Безымянного с пепловыми выбросами на высоту до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.

Ученые также фиксируют активность вулканов Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона в МЧС настоятельно рекомендуют не приближаться к сопкам.