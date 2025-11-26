Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vulkan-2057576166.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров - РИА Новости, 26.11.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:23:00+03:00
2025-11-26T05:23:00+03:00
камчатка
шивелуч
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg
https://ria.ru/20251126/vulkan-2057574231.html
https://ria.ru/20251126/kamchatka-2057573731.html
камчатка
шивелуч
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_120:0:2568:1836_1920x0_80_0_0_821b7c48013210aa8d1cac87aead2a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, шивелуч, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Шивелуч, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 11:50 KST (по камчатскому времени, 02:50 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,5 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале.
Вулкан Безымянный - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра
04:40
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 30 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.
По данным вулканологов, наряду с Шивелучем высокую активность в выбросами пепла и излиянием лавы сейчас проявляет вулкан Безымянный. Прогнозируется взрывное извержение Безымянного с пепловыми выбросами на высоту до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Ученые также фиксируют активность вулканов Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона в МЧС настоятельно рекомендуют не приближаться к сопкам.
Как ранее отмечали сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, активность вулканов на Камчатке возросла после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали три афтершока
04:32
 
КамчаткаШивелучПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала