Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров - РИА Новости, 26.11.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения РИА Новости, 26.11.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 11:50 KST (по камчатскому времени, 02:50 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч
на 5,5 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале
.
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 30 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского
. Мониторинг активности вулкана продолжается.
По данным вулканологов, наряду с Шивелучем высокую активность в выбросами пепла и излиянием лавы сейчас проявляет вулкан Безымянный. Прогнозируется взрывное извержение Безымянного с пепловыми выбросами на высоту до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Ученые также фиксируют активность вулканов Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона в МЧС
настоятельно рекомендуют не приближаться к сопкам.
Как ранее отмечали сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
, активность вулканов на Камчатке
возросла после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.