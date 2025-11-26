https://ria.ru/20251126/vulkan-2057574231.html
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра - РИА Новости, 26.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 26.11.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 07:40 KST (26 ноября по камчатскому времени, 25 ноября 22:40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5,5 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 50 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.
Ранее вулканологи прогнозировали взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского
