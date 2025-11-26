Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 07:40 KST (26 ноября по камчатскому времени, 25 ноября 22:40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5,5 километров над уровнем моря", - проинформировали ученые в Telegram-канале

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 50 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - отметили в группе реагирования.

Ранее вулканологи прогнозировали взрывное извержение Безымянного с выбросами пепла до 15 километров и пеплопадами в населенных пунктах.