ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия группировки "Восток"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 26.11.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении МО РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Маяк и Отрадное Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
