Ушаков сомневается, что утечка беседы об урегулировании была от участников

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сомневается, что утечка беседы об украинском урегулировании могла исходить от участников разговора.

Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ , спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым . Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.

"Вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка", - сказал Ушаков " Коммерсанту ".

По словам помощника президента РФ, "это все очень необычно".

"Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит, а бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать", - отметил Ушаков.

Помощник президента России согласился, что никто из участников разговора не был в этом заинтересован.

"И Уиткофф точно не был заинтересован... Помните случай с Майклом Флинном ? И тут могло быть то же самое", - добавил Ушаков.