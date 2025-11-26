Рейтинг@Mail.ru
Ушаков не исключил, что обсудит с Уиткоффом утечку в СМИ по телефону - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 26.11.2025 (обновлено: 12:28 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057667301.html
Ушаков не исключил, что обсудит с Уиткоффом утечку в СМИ по телефону
Ушаков не исключил, что обсудит с Уиткоффом утечку в СМИ по телефону - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков не исключил, что обсудит с Уиткоффом утечку в СМИ по телефону
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что они со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по телефону обменяются мнениями об утечке в СМИ якобы РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:27:00+03:00
2025-11-26T12:28:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057666008.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, юрий ушаков, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
Ушаков не исключил, что обсудит с Уиткоффом утечку в СМИ по телефону

Ушаков допустил, что обсудит с Уиткоффом утечку якобы их разговора в СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что они со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по телефону обменяются мнениями об утечке в СМИ якобы их разговора.
"Про утечку по телефону обменяемся мнениями", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков: Путин примет Уиткоффа, если он приедет в Москву
12:25
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала