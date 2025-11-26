https://ria.ru/20251126/ushakov-2057662832.html
Ушаков рассказал о телефонных контактах между Россией и США
Ушаков рассказал о телефонных контактах между Россией и США - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал о телефонных контактах между Россией и США
Контакты между Россией и США идут, в том числе телефонные, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:18:00+03:00
2025-11-26T12:18:00+03:00
2025-11-26T12:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057221479_0:75:3000:1763_1920x0_80_0_0_e55cc2c5e86e2e35d0eb4c87039e5ded.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057660589.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057221479_275:0:2726:1838_1920x0_80_0_0_4ee2db50e085e367413b75b988a99fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал о телефонных контактах между Россией и США
Ушаков: контакты между Россией и США идут, в том числе телефонные