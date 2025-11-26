https://ria.ru/20251126/ushakov-2057656714.html
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2025
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков
Москва видела мирный план США по Украине, она еще не получила его официально, но "бумага" есть, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: РФ официально не получила план по Украине, но бумага есть