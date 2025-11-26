Рейтинг@Mail.ru
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2025
12:10 26.11.2025
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков
Москва видела мирный план США по Украине, она еще не получила его официально, но "бумага" есть, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
Россия официально не получила план по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ официально не получила план по Украине, но бумага есть

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва видела мирный план США по Украине, она еще не получила его официально, но "бумага" есть, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждения не было", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он подтвердил, что текст был получен по неофициальным каналам.
"Официально нет, но "бумага" есть. Мы ее еще ни с кем ее не обсуждали, потому что там ряд пунктов требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения", - сказал помощник президента на просьбу уточнить, действительно ли у РФ по-прежнему еще нет официальной "бумаги" с планом.
Ситуация вокруг плана США по Украине быстро развивается, заявил Ушаков
