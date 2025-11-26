Ушаков не стал комментировать сообщения о разговорах с Уиткоффом

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оставил без комментариев публикации американских СМИ о якобы его телефонных разговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.