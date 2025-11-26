Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал данные СМИ о встрече чиновников из России и США
09:26 26.11.2025 (обновлено: 09:38 26.11.2025)
Ушаков прокомментировал данные СМИ о встрече чиновников из России и США
Ушаков прокомментировал данные СМИ о встрече чиновников из России и США
Ушаков прокомментировал данные СМИ о встрече чиновников из России и США
Вбросы в СМИ о возможных контактах представителей РФ и США делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между странами, считает помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
сша
павел зарубин
юрий ушаков
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
киев
россия
сша
киев
1920
1920
true
в мире, россия, сша, павел зарубин, юрий ушаков, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, киев, владимир путин, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Павел Зарубин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Киев, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
Ушаков прокомментировал данные СМИ о встрече чиновников из России и США

Ушаков: вбросы о контактах РФ и США делаются, чтобы помешать улучшению отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вбросы в СМИ о возможных контактах представителей РФ и США делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между странами, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Ну, чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается для того, чтобы улучшить отношения", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, зачем в СМИ появляются вбросы о возможных контактах помощника президента со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал уступки со стороны России по мирному плану США
03:29
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
02:50
 
