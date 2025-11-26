Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву
09:20 26.11.2025 (обновлено: 10:07 26.11.2025)
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву
Спецпосланник главы Белого дома Cтив Уиткофф посетит Россию вместе с представителями американской администрации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву

Ушаков: Уиткофф посетит Москву с представителями администрации США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Cтив Уиткофф посетит Россию вместе с представителями американской администрации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Он (Уиткофф. — Прим. ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
Помощник президента уточнил, что часто разговаривает с Уиткоффом, но не комментирует содержание бесед, они носят закрытый характер.
Ушаков добавил, что в СМИ делают вбросы о возможных контактах представителей России и США, чтобы помешать выстраиванию отношений между странами. По его словам, процесс идет непросто, в том числе путем телефонных разговоров.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
