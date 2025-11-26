https://ria.ru/20251126/ushakov-2057593999.html
Ушаков ответил на вопрос о сути его разговоров с Уиткоффом
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что суть его разговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом носит закрытый характер. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:19:00+03:00
