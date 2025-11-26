Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, когда Уиткофф посетит Россию
09:18 26.11.2025
Ушаков рассказал, когда Уиткофф посетит Россию
Специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
2025
в мире, россия, москва, сша, павел зарубин, юрий ушаков
В мире, Россия, Москва, США, Павел Зарубин, Юрий Ушаков
© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков журналисту "России-1" Павлу Зарубину.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Все закончится плохо". На Западе высказались о плане по Украине
Вчера, 20:23
 
Заголовок открываемого материала