Ушаков рассказал, когда Уиткофф посетит Россию
Специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал, когда Уиткофф посетит Россию
Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе