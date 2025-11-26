https://ria.ru/20251126/ukraina-2057668124.html
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал недопустимыми утечки в СМИ о контактах по урегулированию на Украине, поскольку обсуждается серьезнейший вопрос. РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми
