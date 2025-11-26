Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми - РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 26.11.2025
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал недопустимыми утечки в СМИ о контактах по урегулированию на Украине, поскольку обсуждается серьезнейший вопрос. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:29:00+03:00
2025-11-26T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
в мире, россия, украина, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков
Ушаков назвал утечки в СМИ о контактах по Украине недопустимыми

Ушаков счел утечки в СМИ о контактах по урегулированию на Украине недопустимыми

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал недопустимыми утечки в СМИ о контактах по урегулированию на Украине, поскольку обсуждается серьезнейший вопрос.
«
"Это недопустимо, конечно, в таких отношениях, когда обсуждается действительно серьезный, серьезнейший вопрос", - сказал Ушаков журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий Ушаков
 
 
