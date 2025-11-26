Москва получила последние версии плана США по Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя американский мирный план по Украине, текст которого Россия ранее получила по неофициальным каналам, сообщил, что версии документа были последними.

"Скажем так, какие-то последние версии к нам попали, так я думаю", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.