План США по Украине требует серьезного анализа, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 26.11.2025 (обновлено: 12:00 26.11.2025)
План США по Украине требует серьезного анализа, заявил Ушаков
План США по Украине требует серьезного анализа, заявил Ушаков

© РИА Новости / Илья ПиталевПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ряд пунктов в американском плане по Украине, который получила РФ по неофициальным каналам, требует серьезного анализа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков заявил, что Москва получила проект мирного плана США по Украине по неофициальным каналам.
"Бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения", - сообщил Ушаков.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине, заявил Ушаков
