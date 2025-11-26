Рейтинг@Mail.ru
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/uitkoff-2057670754.html
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США - РИА Новости, 26.11.2025
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет на встречу вместе с другими представителями... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:34:00+03:00
2025-11-26T12:34:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057594121.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, юрий ушаков, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США

Ушаков допустил, что Уиткофф приедет в РФ с другими представителями команды США

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет на встречу вместе с другими представителями американской команды, которые занимаются украинским досье.
"Договорились о встрече с господином Уиткоффом. Надеюсь, он приедет не один, будут ещё другие представители американской команды, которые занимаются украинским досье - и мы начнем дискуссию", - сказал он журналистам.
Ранее Ушаков сообщил, что специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о визите представителей администрации США в Москву
09:20
 
В миреСШАРоссияМоскваЮрий УшаковСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала