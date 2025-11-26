https://ria.ru/20251126/uitkoff-2057670754.html
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США - РИА Новости, 26.11.2025
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет на встречу вместе с другими представителями... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:34:00+03:00
2025-11-26T12:34:00+03:00
2025-11-26T12:34:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057594121.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, юрий ушаков, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
Ушаков допустил, что Уиткофф приедет в РФ с другими представителями команды США