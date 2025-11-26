В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери

Сотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "В доме на улице Ковалевской обнаружен труп женщины 1978 года рождения. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в шею. Задержана 13-летняя дочь женщины, с ней проводятся следственные действия", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что девочка призналась следователям в совершенном преступлении. "Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил собеседник агентства.