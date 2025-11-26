https://ria.ru/20251126/ubiystvo-2057685448.html
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
2025-11-26T13:01:00+03:00
2025-11-26T13:01:00+03:00
2025-11-26T13:14:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В доме на улице Ковалевской обнаружен труп женщины 1978 года рождения. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в шею. Задержана 13-летняя дочь женщины, с ней проводятся следственные действия", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что девочка призналась следователям в совершенном преступлении. "Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил собеседник агентства.
В городском главке СК РФ проинформировали, что возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст.105 УК РФ). "26 ноября 2025 года в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в пресс-службе.