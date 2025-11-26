Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
13:01 26.11.2025 (обновлено: 13:14 26.11.2025)
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери

В Петербурге задержали 13-летнюю девочку по подозрению в убийстве матери

© Фото : Питерский Следком/TelegramСотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге
Сотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Питерский Следком/Telegram
Сотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В доме на улице Ковалевской обнаружен труп женщины 1978 года рождения. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в шею. Задержана 13-летняя дочь женщины, с ней проводятся следственные действия", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что девочка призналась следователям в совершенном преступлении. "Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил собеседник агентства.
В городском главке СК РФ проинформировали, что возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст.105 УК РФ). "26 ноября 2025 года в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в пресс-службе.
Работа СК на месте обнаружения тел женщины и ребенка в квартире в Якутске - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Якутске задержали двух девочек по делу о двойном убийстве
4 октября, 12:14
 
