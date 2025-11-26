https://ria.ru/20251126/tramp-2057853866.html
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Африка "не является страной, достойной членства где бы то ни было", комментируя собственное решение не приглашать... РИА Новости, 26.11.2025
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было
Трамп заявил, что ЮАР не достойна членства где бы то ни было