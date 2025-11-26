Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было - РИА Новости, 26.11.2025
23:10 26.11.2025
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Африка "не является страной, достойной членства где бы то ни было", комментируя собственное решение не приглашать...
в мире
юар
сша
южная африка
дональд трамп
большая двадцатка
в мире, юар, сша, южная африка, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Южная Африка, Дональд Трамп, Большая двадцатка
Трамп заявил, что ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Африка "не является страной, достойной членства где бы то ни было", комментируя собственное решение не приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году.
Трамп мотивировал это решение тем, что власти ЮАР "отказываются признавать или решать проблему нарушений прав человека в отношении африканеров".
"Южная Африка показала миру, что она не страна, достойная членства где бы то ни было", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
В миреЮАРСШАЮжная АфрикаДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
