ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в том, что власти страны отказались передать председательство в G20 представителю посольства США. РИА Новости, 26.11.2025
ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
Трамп: ЮАР отказалась передать председательство в G20 представителю США