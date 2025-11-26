Рейтинг@Mail.ru
23:00 26.11.2025 (обновлено: 23:01 26.11.2025)
ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в том, что власти страны отказались передать председательство в G20 представителю посольства США. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, сша, юар, дональд трамп, большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в том, что власти страны отказались передать председательство в G20 представителю посольства США.
"По завершении саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 высокопоставленному представителю нашего посольства в США, который присутствовал на церемонии закрытия", – написал он в соцсети Truth Social.
