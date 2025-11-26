https://ria.ru/20251126/tramp-2057851706.html
Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году
Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году
Южноафриканская республика не получит приглашения на саммит "большой двадцатки" в США в 2026 году, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T22:53:00+03:00
2025-11-26T22:53:00+03:00
2025-11-26T23:00:00+03:00
в мире
сша
юар
майами
дональд трамп
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251126/ssha-2057837853.html
сша
юар
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юар, майами, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Майами, Дональд Трамп, Большая двадцатка
Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году
Трамп: ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в США в 2026 году