Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа - РИА Новости, 26.11.2025
17:51 26.11.2025
Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что большинство критиков спецпосланника Стива Уиткоффа стремятся сорвать работу над мирными договорённостями по РИА Новости, 26.11.2025
в мире
сша
украина
москва
стив уиткофф
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, москва, стив уиткофф, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Трамп-младший: критики Уиткоффа хотят провала мирного соглашения по Украине

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что большинство критиков спецпосланника Стива Уиткоффа стремятся сорвать работу над мирными договорённостями по Украине, призвав положить этим действиям конец.
"Кажется, эти медиа и деятели "глубинного государства" никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!" — написал он в соцсети X.
Его комментарий был опубликован на фоне готовящегося визита Уиткоффа в Москву. Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, поездка спецпосланника президента США в российскую столицу запланирована на следующую неделю.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
