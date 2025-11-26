https://ria.ru/20251126/tramp-2057797401.html
Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что большинство критиков спецпосланника Стива Уиткоффа стремятся сорвать работу над мирными договорённостями по РИА Новости, 26.11.2025
в мире
сша
украина
москва
стив уиткофф
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
сша
украина
москва
Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа
Трамп-младший: критики Уиткоффа хотят провала мирного соглашения по Украине
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что большинство критиков спецпосланника Стива Уиткоффа стремятся сорвать работу над мирными договорённостями по Украине, призвав положить этим действиям конец.
"Кажется, эти медиа и деятели "глубинного государства" никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!" — написал он в соцсети X.
Его комментарий был опубликован на фоне готовящегося визита Уиткоффа в Москву. Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, поездка спецпосланника президента США в российскую столицу запланирована на следующую неделю.