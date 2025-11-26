Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал газету New York Times врагом народа - РИА Новости, 26.11.2025
16:07 26.11.2025
Трамп назвал газету New York Times врагом народа
Трамп назвал газету New York Times врагом народа
Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times "врагом народа" из-за репортажа о состоянии его здоровья. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, сеймур херш
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Сеймур Херш
Трамп назвал газету New York Times врагом народа

Трамп назвал газету New York Times врагом народа из-за репортажа о его здоровье

© AP Photo
Дональд Трамп
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times "врагом народа" из-за репортажа о состоянии его здоровья.
Ранее New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой
21 ноября, 03:16
"Они знают, что это ложь, как и практически все, что они пишут обо мне, включая результаты выборов, все намеренно негативное. Эта дешевая "бульварная газетенка" действительно "враг народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Одну из авторов статьи, журналистку Кэти Роджерс, Трамп назвал "третьесортным" специалистом, "уродливой и внутри, и снаружи".
Ранее Трамп назвал другую журналистку "свинкой" за вопрос об электронных письмах покойного скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
В середине ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов. Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме при этом ранее утверждал, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
Вчера, 06:48
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнСеймур Херш
 
 
