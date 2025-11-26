https://ria.ru/20251126/tramp-2057754892.html
Трамп назвал газету New York Times врагом народа
Трамп назвал газету New York Times врагом народа - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп назвал газету New York Times врагом народа
Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times "врагом народа" из-за репортажа о состоянии его здоровья. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:07:00+03:00
2025-11-26T16:07:00+03:00
2025-11-26T16:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
сеймур херш
сша
Трамп назвал газету New York Times врагом народа
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times "врагом народа" из-за репортажа о состоянии его здоровья.
Ранее New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа
и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания".
"Они знают, что это ложь, как и практически все, что они пишут обо мне, включая результаты выборов, все намеренно негативное. Эта дешевая "бульварная газетенка" действительно "враг народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Одну из авторов статьи, журналистку Кэти Роджерс, Трамп назвал "третьесортным" специалистом, "уродливой и внутри, и снаружи".
Ранее Трамп назвал другую журналистку "свинкой" за вопрос об электронных письмах покойного скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна
.
В середине ноября вице-президент США
Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов. Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
со ссылкой на собственные источники в Белом доме при этом ранее утверждал, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.