Рейтинг@Mail.ru
По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
19:09 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/temrezov-2057822679.html
По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР
По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР - РИА Новости, 26.11.2025
По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР
По решению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в 2026 году национальным общественным организациям, входящим в состав Межнационального совета Общественных... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:09:00+03:00
2025-11-26T19:09:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
черкесск
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057822369_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f84f69212dfdc80eefae3d2f000c6b33.jpg
https://ria.ru/20251124/orden-2057134531.html
https://ria.ru/20251125/temrezov-2057488425.html
россия
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057822369_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5403d977633c690b17978d961e8b224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Черкесск, Рашид Темрезов
По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР

Темрезов: национальным организациям-членам межнацсовета КЧР выделят по 1 млн руб

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере MaxГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере Max
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По решению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в 2026 году национальным общественным организациям, входящим в состав Межнационального совета Общественных организаций КЧР, будет выделена субсидия в размере 1 миллиона рублей на реализацию мероприятий по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия народов Карачаево-Черкесии.
"Сегодня провел заседание Межнационального Совета общественных организаций Карачаево-Черкесии. Вместе с членами правительства, руководителями национально-культурных общественных организаций, представителями духовенства региона обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием этнокультурного потенциала Карачаево-Черкесии, укреплением общественного единства и межнационального согласия в республике", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
24 ноября, 13:45
И добавил, что ранее президент утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Ее ключевая цель – укрепление исторически сложившегося единства и территориальной целостности России, обеспечение внутренней стабильности, гармоничного развития и процветания народов страны, а также укрепление российской нации.
"Обсудили реализацию политики по сохранению и развитию культуры, традиций и языков народов республики, выполнение программы по поддержке языков КЧР в школах и детских садах, механизмы оказания помощи общественным организациям, а также взаимодействие исполнительных органов власти с общественными организациями в сфере гармонизации межнациональных отношений", – отметил глава КЧР.
Темрезов уточнил, что принял решение создать на базе Дома культуры Черкесска современную площадку для постоянного диалога национальных организаций и этномузей народов республики.
"Также решил, что в 2026 году национальные общественные организации, входящие в состав Межнационального совета, получат по 1 миллиону рублей на мероприятия по сохранению этнокультурного разнообразия", – добавил Темрезов.
Кроме того, глава региона поблагодарил муфтия КЧР Мухаммад-Хаджи Эркенова, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителей национальных общественных организаций за значимый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике, чьи мудрость и гражданская позиция являются надежным щитом, защищающим единство республики от попыток дестабилизации обстановки через распространение ложной информации и провокационные действия извне.
"Наша дальнейшая совместная работа – это вклад в будущее, где каждый народ чувствует себя частью единой, сильной и непобедимой России", – написал Темрезов.
Совет по развитию промышленности начал работу в КЧР - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Темрезов: совет по развитию промышленности заработал в КЧР
25 ноября, 18:03
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияЧеркесскРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала