По 1 млн рублей выделят национальным организациям-членам межнацсовета КЧР

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По решению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в 2026 году национальным общественным организациям, входящим в состав Межнационального совета Общественных организаций КЧР, будет выделена субсидия в размере 1 миллиона рублей на реализацию мероприятий по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия народов Карачаево-Черкесии.

"Сегодня провел заседание Межнационального Совета общественных организаций Карачаево-Черкесии. Вместе с членами правительства, руководителями национально-культурных общественных организаций, представителями духовенства региона обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием этнокультурного потенциала Карачаево-Черкесии, укреплением общественного единства и межнационального согласия в республике", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

И добавил, что ранее президент утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Ее ключевая цель – укрепление исторически сложившегося единства и территориальной целостности России, обеспечение внутренней стабильности, гармоничного развития и процветания народов страны, а также укрепление российской нации.

"Обсудили реализацию политики по сохранению и развитию культуры, традиций и языков народов республики, выполнение программы по поддержке языков КЧР в школах и детских садах, механизмы оказания помощи общественным организациям, а также взаимодействие исполнительных органов власти с общественными организациями в сфере гармонизации межнациональных отношений", – отметил глава КЧР.

Темрезов уточнил, что принял решение создать на базе Дома культуры Черкесска современную площадку для постоянного диалога национальных организаций и этномузей народов республики.

"Также решил, что в 2026 году национальные общественные организации, входящие в состав Межнационального совета, получат по 1 миллиону рублей на мероприятия по сохранению этнокультурного разнообразия", – добавил Темрезов.

Кроме того, глава региона поблагодарил муфтия КЧР Мухаммад-Хаджи Эркенова, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителей национальных общественных организаций за значимый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике, чьи мудрость и гражданская позиция являются надежным щитом, защищающим единство республики от попыток дестабилизации обстановки через распространение ложной информации и провокационные действия извне.