В России хотят создать государственную систему связи - РИА Новости, 26.11.2025
16:25 26.11.2025
В России хотят создать государственную систему связи
В России хотят создать государственную систему связи
Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования,... РИА Новости, 26.11.2025
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России хотят создать государственную систему связи

Минцифры предложило создать государственную систему связи

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект предусматривает: создание государственной системы связи Российской Федерации, телекоммуникационные ресурсы которой включают в себя выделенные и технологические сети связи, а также сети связи операторов сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иными организациями, определяемыми правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов
23 июня, 06:37
Планируемый срок вступления проекта в силу - 1 марта 2028 года, указано в уведомлении.
Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, такая система позволит организовать бесперебойный и безопасный обмен информацией между органами власти и стратегическими предприятиями. "Это также не потребует дополнительных затрат для операторов", - добавили в министерстве.
Госсистема будет включать в себя системы️ организационно-технического управления, а также️ мониторинга информационной безопасности. Доступ к ресурсам получат государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры и ряд других организаций, которые определит правительство.
"Предполагается, что госорганы из I и II категории могут пользоваться системой безвозмездно. Другие пользователи II категории — на возмездной основе в порядке и на условиях, установленных правительством", - добавили в Минцифры.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Платформу по борьбе с кибермошенничеством введут до 1 марта 2026
9 октября, 22:01
 
ТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
