В России хотят создать государственную систему связи

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Законопроект предусматривает: создание государственной системы связи Российской Федерации, телекоммуникационные ресурсы которой включают в себя выделенные и технологические сети связи, а также сети связи операторов сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иными организациями, определяемыми правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Планируемый срок вступления проекта в силу - 1 марта 2028 года, указано в уведомлении.

Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, такая система позволит организовать бесперебойный и безопасный обмен информацией между органами власти и стратегическими предприятиями. "Это также не потребует дополнительных затрат для операторов", - добавили в министерстве.

Госсистема будет включать в себя системы️ организационно-технического управления, а также️ мониторинга информационной безопасности. Доступ к ресурсам получат государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры и ряд других организаций, которые определит правительство.