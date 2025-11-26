ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США незамедлительно прекратят все "выплаты и субсидии" в отношении ЮАР, заявил американский президент Дональд Трамп, при этом не уточнив, о каких платежах идет речь.
США немедленно прекратят все субсидии в отношении ЮАР, заявил Трамп
США немедленно прекратят все субсидии в отношении ЮАР, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
США немедленно прекратят все субсидии в отношении ЮАР, заявил Трамп
США незамедлительно прекратят все "выплаты и субсидии" в отношении ЮАР, заявил американский президент Дональд Трамп, при этом не уточнив, о каких платежах идет... РИА Новости, 26.11.2025
США немедленно прекратят все субсидии в отношении ЮАР, заявил Трамп
Трамп: США немедленно прекратят все выплаты и субсидии в отношении ЮАР
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото