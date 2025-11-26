США не планируют приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не планирует приглашать ЮАР для участия в мероприятиях "Группы двадцати", которые пройдут на американской территории в 2026 году, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным канала, исключение ЮАР из встреч крупнейших мировых экономик станет беспрецедентным шагом и фактически первым случаем за более чем двадцатилетнюю историю G20, когда одну из стран полностью отстраняют от участия. В материале напоминается, что США бойкотировали саммит "двадцатки" в ЮАР в 2025 году на фоне неподкрепленных, как отмечает CNN, обвинений в адрес южноафриканских властей в "геноциде белых".
Телерадиокомпания передает, что вместо ЮАР Вашингтон намерен пригласить Польшу для участия в саммите на повышенном уровне. В материале отмечается, что президент Польши поддерживает тёплые отношения с Трампом и активно добивается членства страны в G20. CNN напоминает, что после встречи с Трампом в сентябре польский лидер Кароль Навроцкий заявил о приглашении на саммит 2026 года, который пройдет в декабре на курорте Doral во Флориде, принадлежащем президенту США.
Представитель южноафриканского президента Винсент Магвеня сообщил CNN, что в Претории "слышали подобные предположения", однако "пока не будет официального уведомления", считают их спекуляциями. Телеканал направил запросы в Белый дом и госдепартамент за разъяснениями.
