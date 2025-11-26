Рейтинг@Mail.ru
США не планируют приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году, сообщает CNN
21:01 26.11.2025
США не планируют приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году, сообщает CNN
в мире
юар
сша
дональд трамп
большая двадцатка
в мире, юар, сша, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Дональд Трамп, Большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не планирует приглашать ЮАР для участия в мероприятиях "Группы двадцати", которые пройдут на американской территории в 2026 году, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным канала, исключение ЮАР из встреч крупнейших мировых экономик станет беспрецедентным шагом и фактически первым случаем за более чем двадцатилетнюю историю G20, когда одну из стран полностью отстраняют от участия. В материале напоминается, что США бойкотировали саммит "двадцатки" в ЮАР в 2025 году на фоне неподкрепленных, как отмечает CNN, обвинений в адрес южноафриканских властей в "геноциде белых".
В мире, ЮАР, США, Дональд Трамп, Большая двадцатка
 
 
Заголовок открываемого материала