Спецоперация, 26 ноября: ВС России поразили объекты энергетики Украины

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Украина должна пойти на сделку

Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией, который может продолжаться годами, Россия превосходит Украину по численности армии, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по урегулированию на Украине, а также заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию.

Европа будет вовлечена в будущее гарантии безопасности по урегулированию конфликта на Украине, отметил лидер США.

Трамп заявил, что в контексте украинского урегулирования обсуждаются вопросы границы. По его словам, для него нет крайнего срока по украинскому урегулированию, он ожидает скорого принятия сделки Киевом.

Трамп в среду выразил мнение, что уступками, которые России стоит сделать для урегулирования конфликта на Украине, может быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения ВС РФ. Россия в ближайшие пару месяцев может получить контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Украине, отметил Трамп.

Многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы, подчеркнул Трамп.

Пентагон задержал припасы для Киева

Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев, говорится в отчете инспекции минобороны США, с которым ознакомилось РИА Новости.

Европа не хочет мира

Европейские медиа и политики не просто устраивают "политико-дипломатическое шоу", а пытаются сорвать урегулирование украинского конфликта и хотят манипулировать ситуацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Юрий Ушаков. Европейцы совершенно ненужно "лезут" в дела, касающиеся американского мирного плана по Украине , сообщил помощник президента РФ

Оружие для Киева

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США

План США вызывает вопросы

Ряд пунктов в американском плане по Украине, который получила РФ по неофициальным каналам, требует серьезного анализа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ушаков, говоря об американском плане по Украине, заявил, что есть несколько вариантов, и кое в чем можно даже запутаться.

На некоторые моменты в американском плане по урегулированию на Украине можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной экспертной дискуссии, отметил Ушаков.

Новый спецпредставитель США по Украине в Абу-Даби встретился с российскими представителями, добавил Ушаков. По его словам, мирный план США не обсуждался на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Ситуация вокруг американского мирного плана по Украине быстро развивается, подчеркнул Ушаков. Москва видела мирный план США по Украине, она еще не получила его официально, но "бумага" есть, рассказал помощник президента России.

Российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине, отметил Ушаков.

До мира на Украине еще далеко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению.

Очень много людей в разных странах, включая США, попытаются сорвать тенденции выхода к мирному соглашению по Украине, заявил журналистам Песков.

Дух Анкориджа

Ряд западноевропейских стран лихорадочно пытается не допустить того, что РФ и США могут выйти на договорённости по Украине, добавил Рябков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сомневается, что утечка беседы об украинском урегулировании могла исходить от участников разговора.

Россия готова действовать в рамках Анкориджа, соотносясь с установками, заложенными на встрече, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя план США по Украине.

Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, подчеркнул Сергей Рябков. По его словам, об уступках по ключевым для России вопросам применительно к урегулированию украинского конфликта не может быть речи.

Белоруссия готова принять переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Бишкеке предложил российскому коллеге Владимиру Путину вновь провести в Минске переговоры по урегулированию украинского конфликта.