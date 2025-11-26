Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sovfed-2057731196.html
Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням
Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням
Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:57:00+03:00
2025-11-26T14:57:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567382_0:323:2948:1981_1920x0_80_0_0_4051d92b72b16106e9ad54518965eabe.jpg
https://ria.ru/20251126/senatory-2057701380.html
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056014903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567382_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_a3d99eebc2a31eaf84e83a19b52ecf57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням

СФ одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей.
Так, согласно закону, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о налоговых льготах для семей с детьми
Вчера, 13:49
"Матерям-героиням будут предоставляться права и льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг, бесплатному предоставлению земельных участков, бесплатному пользованию городским пассажирским транспортом, поездами пригородного сообщения, бесплатному проезду один раз в год железнодорожным транспортом в двухместном купе, водным и воздушным транспортом, бесплатному пользованию залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов, пользованию средствами связи, посещению культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, предоставлению отпусков", - рассказал член социального комитета Совфеда Сергей Горняков.
Законодательством также предусматривается возможность получения матерями-героинями ежемесячной выплаты в размере 72403,79 рубля с ежегодной индексацией в качестве альтернативы предоставления льгот в натуральном виде.
Вторым одобренным законы предусматривается право матерей-героинь на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на том же уровне, как и Герои Труда Российской Федерации (с 1 апреля 2025 года – 36619,93 рубля).
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о доплатах матерям-героиням
19 ноября, 14:23
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала