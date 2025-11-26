Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 26.11.2025 (обновлено: 13:24 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/sovfed-2057692669.html
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:22:00+03:00
2025-11-26T13:24:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96400/42/964004296_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_85c80bb049721b10936850e75533347d.jpg
https://ria.ru/20251125/siluanov-2057328358.html
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056388336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96400/42/964004296_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_fa3ef84e01c2d2e69c5b162ed14f5e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на трехлетний период

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым
25 ноября, 09:52
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
Ранее, представляя закон сенаторам на заседании профильного комитета, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что бюджет сформирован с учетом трех ключевых приоритетов.
По его словам, первоочередная задача – обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами. Все деньги, необходимые для индексации пенсий, пособий, социальных выплат, в полном объёме заложены в бюджет.
Второй приоритет, по словам министра – обеспечение потребностей сферы обороны и безопасности, включая поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Третий приоритет – национальные цели развития, в том числе обеспечение технологического суверенитета, сказал Силуанов.
Председатель комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ни в чем не нуждаться: на что больше всего потратят из бюджета за три года
20 ноября, 18:26
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала