Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.

Ранее, представляя закон сенаторам на заседании профильного комитета, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что бюджет сформирован с учетом трех ключевых приоритетов.

По его словам, первоочередная задача – обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами. Все деньги, необходимые для индексации пенсий, пособий, социальных выплат, в полном объёме заложены в бюджет.