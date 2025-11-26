Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевитц, комментируя критику конгрессмена Брайана Фицпатрика в адрес спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, заявил, что больше доверяет умениям политика, чем законодателю.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, отметив, что российская сторона такую информацию "не сливает".
Фицпатрик в ответ на сведения в СМИ о якобы состоявшемся разговоре Уиткоффа и Ушакова написал в соцсети X, что полный контроль над переговорами по Украине следует передать американскому госсекретарю Марко Рубио.
"Я доверяю его (Уиткоффа - ред.) способностям содействовать урегулированию российско-украинского конфликта намного больше, чем RINO ("республиканцам только по имени" - ред.) вроде Брайана Фицпатрика", - ответил на сообщение конгрессмена Брюзевитц.