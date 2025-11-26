Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа
26.11.2025
Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа
Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа
Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа

Брюзевитц заявил, что доверяет политикам, чем законодателям

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевитц, комментируя критику конгрессмена Брайана Фицпатрика в адрес спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, заявил, что больше доверяет умениям политика, чем законодателю.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, отметив, что российская сторона такую информацию "не сливает".
Фицпатрик в ответ на сведения в СМИ о якобы состоявшемся разговоре Уиткоффа и Ушакова написал в соцсети X, что полный контроль над переговорами по Украине следует передать американскому госсекретарю Марко Рубио.
"Я доверяю его (Уиткоффа - ред.) способностям содействовать урегулированию российско-украинского конфликта намного больше, чем RINO ("республиканцам только по имени" - ред.) вроде Брайана Фицпатрика", - ответил на сообщение конгрессмена Брюзевитц.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
Вчера, 12:34
 
