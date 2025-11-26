Советник Трампа ответил на критику конгрессмена Фицпатрика в адрес Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевитц, комментируя критику конгрессмена Брайана Фицпатрика в адрес спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, заявил, что больше доверяет умениям политика, чем законодателю.

"Я доверяю его (Уиткоффа - ред.) способностям содействовать урегулированию российско-украинского конфликта намного больше, чем RINO ("республиканцам только по имени" - ред.) вроде Брайана Фицпатрика", - ответил на сообщение конгрессмена Брюзевитц.