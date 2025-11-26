Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали об уровне солнечной активности - РИА Новости, 26.11.2025
10:16 26.11.2025
Ученые рассказали об уровне солнечной активности
Ученые рассказали об уровне солнечной активности - РИА Новости, 26.11.2025
Ученые рассказали об уровне солнечной активности
Вспышечная активность Солнца в среду сохранится на умеренном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
2025
Новости
российская академия наук, общество
Российская академия наук, Общество
Ученые рассказали об уровне солнечной активности

Вспышечная активность Солнца в среду сохранится на умеренном уровне

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramАктивность на Солнце
Активность на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Активность на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вспышечная активность Солнца в среду сохранится на умеренном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - возмущенная с возможностью повторения слабых бурь; в течение дня ожидается постепенная стабилизация обстановки. Вспышечная активность - ожидается сохранение на наблюдаемом умеренном уровне", - говорится в сообщении лаборатории.
