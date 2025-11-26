https://ria.ru/20251126/solntse-2057606221.html
Ученые рассказали об уровне солнечной активности
Ученые рассказали об уровне солнечной активности
Вспышечная активность Солнца в среду сохранится на умеренном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 26.11.2025
