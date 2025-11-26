Ученые рассказали об уровне солнечной активности

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вспышечная активность Солнца в среду сохранится на умеренном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - возмущенная с возможностью повторения слабых бурь; в течение дня ожидается постепенная стабилизация обстановки. Вспышечная активность - ожидается сохранение на наблюдаемом умеренном уровне", - говорится в сообщении лаборатории.