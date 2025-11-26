Рейтинг@Mail.ru
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 26.11.2025
17:48 26.11.2025
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 26.11.2025
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве
АНО "Общественный капитал" в текущем году заключила 65 соглашений о сотрудничестве, 10 из которых были подписаны в среду в рамках V форума социальной... РИА Новости, 26.11.2025
Россия, Санкт-Петербург, Москва
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве

АНО "Общественный капитал" подписала 65 соглашений о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба АНО "Общественный капитал""Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве
Общественный капитал заключила 65 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба АНО "Общественный капитал"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" в текущем году заключила 65 соглашений о сотрудничестве, 10 из которых были подписаны в среду в рамках V форума социальной ответственности "Конгресс: РБК — Общественный капитал", сообщила генеральный директор организации Асият Багатырова.
Амбассадорами Стандарта общественного капитала бизнеса стали производитель лифтов и вертикального транспорта Карачаровский механический завод, розничная сеть продуктов питания "Магнит", российский производитель устройств самообслуживания для банковской, транспортной и городской инфраструктуры "Банковские и финансовые системы", разработчик и производитель оборудования для автоматизации склада "Семаргл", компания в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности "Каргилл", автодилер ГК "Рольф", объединение изобретателей и инвесторов ПК "ВОИР", благотворительные фонды "Подари радость" и "Русский крест", а также общероссийское движение "Здоровое Отечество".
Воксис - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"
21 ноября, 16:43
"Компании, с которыми мы заключаем соглашения, обладают уникальными примерами реализованных проектов в разных сферах, соответствующих национальным целям. Общественные организации при этом служат проводниками государственных инициатив. Взаимодействие с такими разными партнерами позволяет нам максимально охватить бизнес сообщества, тиражировать проверенные практики и ускорить внедрение Стандарта. Например, фонд "Подари радость" направляет часть средств от продажи косметики под одноименным брендом на поддержку интернатов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А Общероссийское движение "Здоровое Отечество" способствует развитию адаптивного спорта", – отметила Багатырова, ее слова привели в пресс-службе АНО "Общественный капитал".
Она добавила, что в результате деятельности движения более 500 ветеранов СВО были включены в паралимпийские сборные регионов, а свыше 30 вошли в состав национальной паралимпийской сборной России.
"Завод "Москвич" выпускает линейку автомобилей, приспособленных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта инициатива также была рассчитана прежде всего на ветеранов СВО. В этом году мы подписали 65 соглашений с компаниями, деловыми организациями, фондами, особыми экономическими зонами, которые стали нашими партнерами и Амбассадорами Стандарта", – подчеркнула Багатырова.
Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский отметил, что предприятие последовательно внедряет в работу компоненты стандарта.
"Тесное сотрудничество с технологическими, образовательными и информационными проектами столицы формирует стимул для внедрения лучших практик в комплексном развитии предприятия. Подписание соглашения с АНО "Общественный капитал" является частью общей стратегии и системной работы в сфере корпоративной ответственности КМЗ", – подчеркнул Сидельковский.
В 2025 году соглашения были подписаны со многими региональными отделениями общественных организаций "Деловая Россия", "Опора России", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, а также с 10 особыми экономическими зонами. Наибольшее количество партнеров находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Омской и Псковской областях.
Конференция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках
24 ноября, 15:55
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала