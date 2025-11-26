https://ria.ru/20251126/sobolev-2057684781.html
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев - РИА Новости, 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Разработчик пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет, рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:01:00+03:00
2025-11-26T13:01:00+03:00
2025-11-26T13:02:00+03:00
волгоград
общество
тополь (ракетный комплекс)
искандер
валериан соболев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057652959_0:69:800:519_1920x0_80_0_0_f1a03e3771250175bc6da092d4ecbd57.jpg
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057652959_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a6091f0a2e77b2729e249a3e90bb1ba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, общество, тополь (ракетный комплекс), искандер, валериан соболев
Волгоград, Общество, Тополь (ракетный комплекс), Искандер, Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Умер конструктор пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
ВОЛГОГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Разработчик пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет, рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин.
«
"Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда
, для оборонки — это легендарная фигура", — сказал он.
Прощание с конструктором пройдет 29 ноября на Дмитровском кладбище в Волгограде.
Валериан Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде
. Окончил Сталинградский механический институт. Трудовой путь начал на Волгоградском тракторном заводе, затем работал на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора. В начале 1990-х создал ЦКБ "Титан", где под его руководством создавались пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики Волгоградского политехнического института. На его счету более ста научных работ.
В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР
, а также первым заместителем главы администрации Волгоградской области
.
Лауреат Государственной премии СССР (1973) и Ленинской премии (1977), награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974) и медалями.