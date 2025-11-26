Рейтинг@Mail.ru
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
13:01 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев - РИА Новости, 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Разработчик пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет, рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин. РИА Новости, 26.11.2025
волгоград
общество
тополь (ракетный комплекс)
искандер
валериан соболев
волгоград, общество, тополь (ракетный комплекс), искандер, валериан соболев
Волгоград, Общество, Тополь (ракетный комплекс), Искандер, Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

Умер конструктор пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

ВОЛГОГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Разработчик пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет, рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин.
"Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура", — сказал он.
Прощание с конструктором пройдет 29 ноября на Дмитровском кладбище в Волгограде.
Валериан Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде. Окончил Сталинградский механический институт. Трудовой путь начал на Волгоградском тракторном заводе, затем работал на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора. В начале 1990-х создал ЦКБ "Титан", где под его руководством создавались пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики Волгоградского политехнического института. На его счету более ста научных работ.
В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, а также первым заместителем главы администрации Волгоградской области.
Лауреат Государственной премии СССР (1973) и Ленинской премии (1977), награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974) и медалями.
 
Волгоград Общество Тополь (ракетный комплекс) Искандер Валериан Соболев
 
 
