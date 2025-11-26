Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

ВОЛГОГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Разработчик пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет, рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин.

« "Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда , для оборонки — это легендарная фигура", — сказал он.

Прощание с конструктором пройдет 29 ноября на Дмитровском кладбище в Волгограде.

Валериан Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде . Окончил Сталинградский механический институт. Трудовой путь начал на Волгоградском тракторном заводе, затем работал на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора. В начале 1990-х создал ЦКБ "Титан", где под его руководством создавались пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.

Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики Волгоградского политехнического института. На его счету более ста научных работ.

В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР , а также первым заместителем главы администрации Волгоградской области