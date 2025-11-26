Рейтинг@Mail.ru
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
12:05 26.11.2025 (обновлено: 12:06 26.11.2025)
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев - РИА Новости, 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

Создатель комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер после болезни

ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости друг его семьи Вячеслав Черепахин.
"Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки - это легендарная фигура", - сообщил РИА Новости Черепахин.
Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан". Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте.
 
