Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости друг его семьи Вячеслав Черепахин.