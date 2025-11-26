https://ria.ru/20251126/sobolev-2057654959.html
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев - РИА Новости, 26.11.2025
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:05:00+03:00
2025-11-26T12:05:00+03:00
2025-11-26T12:06:00+03:00
