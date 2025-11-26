Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Ученик восьмого класса ростовского экономического лицея №71 Марк Дядченко выиграл Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту, сообщает правительство Ростовской области.

"Ростовский школьник Марк Дядченко стал первым восьмиклассником - победителем за всю историю Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту и одним из трех самых юных участников", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Фатеева. Он добавил, что это достижение имеет особое значение, поскольку развитие сферы искусственного интеллекта - это не просто тренд, а новая реальность.

Юный ростовчанин начал самостоятельно изучать первый язык программирования Python в восемь лет. Затем увлекся искусственным интеллектом, машинным обучением и data science, пробуя свои силы на международной соревновательной площадке kaggle, где уже в 12 лет ему удалось получить звание эксперта. В 2024 году стал самым юным призером Data Fusion Contest, занял второе место в хакатоне AI ARROW от Академии искусственного интеллекта и третье место в треке "инвестиции" в хакатоне Сбер AI Challenge.

В планах Марка и дальше развиваться в сфере искусственного интеллекта. Ближайшее соревнование - финал чемпионата Yandex Cup в Стамбуле в декабре 2025 года, олимпиада НТО и другие. Он мечтает поступить в российский вуз и создавать модели ИИ, которые будут приносить пользу в разных сферах жизни.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводилась среди учащихся 8-11-х классов, углубленно изучающих информатику и проявляющих интерес к технологиям ИИ. В финал вышли всего 62 школьника, включая 12 участников из Казахстана, Узбекистана, Кипра и Армении.