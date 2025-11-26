Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
11:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/shkolnik-2057639712.html
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ - РИА Новости, 26.11.2025
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ
Ученик восьмого класса ростовского экономического лицея №71 Марк Дядченко выиграл Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту, сообщает правительство... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:30:00+03:00
2025-11-26T11:30:00+03:00
ростовская область
ростовская область
стамбул
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151497/47/1514974750_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_d7fb0f5f782399b3351d7523fa987b78.jpg
https://ria.ru/20251124/shkolniki-2057203779.html
https://ria.ru/20251121/patent-2056673986.html
ростовская область
стамбул
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151497/47/1514974750_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_4d6be70b4b60d7f006fdff1ad9ffc5b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, стамбул, казахстан
Ростовская область , Ростовская область, Стамбул, Казахстан
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Ученик восьмого класса из Ростова выиграл Всероссийскую олимпиаду по ИИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Ученик восьмого класса ростовского экономического лицея №71 Марк Дядченко выиграл Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту, сообщает правительство Ростовской области.
"Ростовский школьник Марк Дядченко стал первым восьмиклассником - победителем за всю историю Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту и одним из трех самых юных участников", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Фатеева. Он добавил, что это достижение имеет особое значение, поскольку развитие сферы искусственного интеллекта - это не просто тренд, а новая реальность.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети
24 ноября, 17:16
Юный ростовчанин начал самостоятельно изучать первый язык программирования Python в восемь лет. Затем увлекся искусственным интеллектом, машинным обучением и data science, пробуя свои силы на международной соревновательной площадке kaggle, где уже в 12 лет ему удалось получить звание эксперта. В 2024 году стал самым юным призером Data Fusion Contest, занял второе место в хакатоне AI ARROW от Академии искусственного интеллекта и третье место в треке "инвестиции" в хакатоне Сбер AI Challenge.
В планах Марка и дальше развиваться в сфере искусственного интеллекта. Ближайшее соревнование - финал чемпионата Yandex Cup в Стамбуле в декабре 2025 года, олимпиада НТО и другие. Он мечтает поступить в российский вуз и создавать модели ИИ, которые будут приносить пользу в разных сферах жизни.
Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводилась среди учащихся 8-11-х классов, углубленно изучающих информатику и проявляющих интерес к технологиям ИИ. В финал вышли всего 62 школьника, включая 12 участников из Казахстана, Узбекистана, Кипра и Армении.
В рамках церемонии закрытия был анонсирован следующий сезон олимпиады. В 2026 году юным программистам и аналитикам предстоит исследовать новую прикладную тему "Космос".
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Стоимость патентов для иностранных работников увеличат в Ростовской области
21 ноября, 17:44
 
Ростовская областьРостовская областьСтамбулКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала