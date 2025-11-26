Совфед одобрил закон о налоговых льготах для семей с детьми

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для участников спецоперации и их семей.

Так, их освободят от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц.

Транспортный налог также не будут платить Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и ветераны боевых действий. Нововведение распространяется на одно транспортное средство на выбор.

Многодетные родители смогут получить вычеты по земельному налогу и НИФЛ. При применении стандартного вычета на детей будут учитывать доходы, начисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.

Налог на доходы физических лиц не будут взимать с единовременных компенсационных выплат, получаемых участниками программы "Земский тренер". При этом расширят основания для социального вычета по НДФЛ за занятия физкультурой и спортом. Он будет распространяться и на расходы по оплате таких услуг родителям-пенсионерам.

Россиянам, живущим на территории, где ввели режимы ЧП, ЧС, контртеррористической операции, предусматривающие временное отселение, не придется оплачивать земельный налог и налог на имущество.

Также расширяется возможность льготы по НДФЛ при продаже имущества для улучшения жилищных условий. Теперь ее смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста. Также льгота доступна россиянам, у которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года.

Налоги на букмекеров

Еще одна норма закона повышает с 1 января 2026 года налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60 раз.

Как пояснял Минфин , новый порядок позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова , если в прошлом году доходы бюджета от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка миллиарда рублей, то теперь ожидаются на уровне чуть более 60 миллиардов.

Новые требования устанавливают для них налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также вводят налог на прибыль по ставке 25%. Из налогооблагаемой базы исключили целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.

Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Ставка за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора может составлять от десяти тысяч до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр — от 50 до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора — от 2,5 до трех миллионов, букмекерской конторы — от 9,5 до десяти миллионов.