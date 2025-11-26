Семья в Петербурге, где убили мать, ранее не попадала в поле зрения КДН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Семья в Санкт-Петербурге, где 13-летняя дочь подозревается в убийстве своей матери, ранее не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), сообщил глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт.