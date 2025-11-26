Семья в Петербурге, где убили мать, ранее не попадала в поле зрения КДН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Семья в Санкт-Петербурге, где 13-летняя дочь подозревается в убийстве своей матери, ранее не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), сообщил глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт.
Ранее сообщалось, что в доме на улице Ковалевской в Петербурге обнаружено тело женщины 1978 года рождения. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в шею. В убийстве своей матери подозревается 13-летняя девочка, с ней проводятся следственные действия. Сообщалось, что девочка призналась следователям в совершенном преступлении. В городском главке СК РФ проинформировали, что возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст.105 УК РФ).
"Сегодня ночью в квартире на Ковалевской улице произошла трагедия. Погибла женщина, подросток - 13-летняя девочка находится в больнице. Они жили с матерью вдвоем, отец жил отдельно… Семья в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадала", - написал Хорт в своем Telegram-канале.