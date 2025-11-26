Совфед одобрил введение технологического сбора в России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.

Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.

Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.

Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.

Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов

Инвестиционный кредит

Кроме того, в соответствии с законом увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет применение федерального инвестиционного налогового вычета.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Помимо прочего, он увеличивает предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет, а также сокращает количество обстоятельств, препятствующих его предоставлению.

Кроме того, закон позволяет передавать право на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний, осуществившей капитальные вложения, вне зависимости от отраслевой принадлежности. Регионам предоставляется право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению.

При этом для крупных международных групп компаний, у которых материнская компания расположена за пределами РФ, устанавливается минимальная ставка налога на прибыль в размере 15%.

Госпошлины

Изменения в законодательство предусматривают с 1 января 2026 года индексацию размеров государственных пошлин за отдельные юридически значимые действия, совершаемые Росавиацией и Росалкогольтабакконтролем.

Так, в 10 раз увеличивается пошлина за государственную регистрацию гражданских воздушных судов. Пошлина за регистрацию в госреестре аэродрома гражданской авиации класса А, Б повышается со 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кроме того, с 9,5 миллионов до 13 миллионов рублей увеличивается пошлина за предоставление лицензий на производство, хранение и поставки произведенных этилового спирта и алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции фермеров и сельхозпроизводителей, крепленого (ликерного), игристого и другого вина).

Также устанавливается пошлина за переоформление лицензий на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта и алкоголя в связи с увеличением количества мест осуществления деятельности - в размере 13 миллионов рублей, мест хранения готовой продукции – 1,5 миллиона рублей, по иным основаниям – 20 тысяч рублей.

Помимо этого, устанавливаются пошлины за отдельные юридически значимые действия, совершаемые ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) России. Например, за выдачу (предоставление), оформление лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю, пошлина составит 15 тысяч рублей, за переоформление или продление ее действия - 1500 рублей, за внесение изменений в реестр лицензий или разрешений – 7000 рублей.

За подтверждение Федеральной пробирной палатой (ФПП) характеристик драгоценных металлов устанавливается пошлина в пределах до 2500 рублей за одну единицу измерения, за подтверждение классификационных характеристик драгоценных камней - до 7000 рублей. Эти пошлины будут уплачиваться до выдачи результатов подтверждения таких характеристик, при предъявлении драгметаллов и драгкамней для их подтверждения. Конкретные размеры госпошлин за совершение действий ФПП сейчас устанавливаются правительством РФ в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом.

Льготы по страховым взносам для МСП

Закон также оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сохраняя преференции для приоритетных отраслей.

Документ устанавливает для МСП в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и другое) общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины.

Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и другое) сохраняется пониженный тариф, пояснял ранее Минфин России.

Для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта " Сколково " или проекта инновационного научно-технологического центра. Для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину.

Кроме того, вводится обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками.

Закон также освобождает от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. Заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы.