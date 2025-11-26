https://ria.ru/20251126/rubin-2057699512.html
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии
Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец во вторник был успешно прооперирован в Германии в связи с травмой колена, сообщается в Telegram-канале футбольного... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T13:44:00+03:00
футбол
антон швец
рубин
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Антон Швец, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии после травмы колена