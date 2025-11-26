Рейтинг@Mail.ru
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:44 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/rubin-2057699512.html
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии
Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец во вторник был успешно прооперирован в Германии в связи с травмой колена, сообщается в Telegram-канале футбольного... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T13:44:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
футбол
антон швец
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112882/24/1128822444_0:0:2426:1364_1920x0_80_0_0_1a6e991ced8205838dcf4f1dca5e0530.jpg
/20251125/rubin-2057543469.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112882/24/1128822444_0:0:2426:1820_1920x0_80_0_0_757cff1f2ef53abeb686821aea713f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
антон швец, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Антон Швец, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии

Полузащитника "Рубина" Швеца прооперировали в Германии после травмы колена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Швец
Антон Швец - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Антон Швец. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец во вторник был успешно прооперирован в Германии в связи с травмой колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В конце октября Швец получил травму на тренировке. У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки.
Швецу 32 года. Он перешел в "Рубин" в сентябре и провел за это время два матча. На счету полузащитника одна игра за сборную России в 2018 году.
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
25 ноября, 22:43
 
ФутболАнтон ШвецРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала