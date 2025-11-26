Рейтинг@Mail.ru
Спрос на российские IT-решения за рубежом растет, заявил Григоренко
11:29 26.11.2025
Спрос на российские IT-решения за рубежом растет, заявил Григоренко
Спрос на российские IT-решения за рубежом растет, заявил Григоренко
россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Спрос на российские IT-решения за рубежом растет, заявил Григоренко

Дмитрий Григоренко заявил о росте спроса на российские IT-решения за рубежом

Вице-премьер РФ – руководитель аппарата правительства и председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спрос на российские IT-решения за рубежом растет, это касается решений по кибербезопасности, систем распознавания лиц, антивирусных программ и других, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Спрос на наши программные решения за рубежом не только есть, он растет. Отмечу антивирусные программы, все, что связано с кибербезопасностью, наши маркетплейсы представлены уже больше чем в десятке стран. А системы распознавания лиц вообще у больше, чем в трех десятках стран продаются. И так далее, и так далее", - завил Григоренко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия одобрила создание центра цифровых решений для устойчивого развития
Россия Дмитрий Григоренко Совет Федерации РФ
 
 
