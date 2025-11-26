Рейтинг@Mail.ru
Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2025
11:51 26.11.2025 (обновлено: 11:52 26.11.2025)
Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине, заявил Ушаков
Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине, заявил Ушаков
Россия еще ни с кем не обсуждала американский план по Украине, полученный по неофициальным каналам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
украина
абу-даби
юрий ушаков
павел зарубин
россия
украина
абу-даби
в мире, россия, украина, абу-даби, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Россия ни с кем не обсуждала план США по Украине

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия еще ни с кем не обсуждала американский план по Украине, полученный по неофициальным каналам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник утверждал, что украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым в Абу-Даби якобы проводила переговоры с российской стороной и американской делегацией.
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
