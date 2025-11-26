Рейтинг@Mail.ru
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/rada-2057743769.html
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 26.11.2025
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:33:00+03:00
2025-11-26T15:33:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
тимур миндич
сергей марченко
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042929841.html
https://ria.ru/20251119/partiya-2056049867.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, тимур миндич, сергей марченко, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Сергей Марченко, Дело Миндича
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде

В партии Зеленского "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Депутат украинского парламента Леся Забуренная 18 ноября сообщала, что рассмотрение проекта бюджета на 2026 год Рада отложила на начало декабря.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет
19 сентября, 11:24
"Интересные движения происходят в коалиции. Если вы думали, что встреча с президентом помогла, то нет, только усугубила ситуацию. Очень конкретный пример: вчера утром у них в чате запустили опрос, кто голосует за бюджет 2026 года. И пока там меньше 90 депутатов дали ответ, что в каком-то виде готовы его поддержать. Все остальные либо проигнорировали (и не случайно) или написали, что не будут. Ждут адекватной реакции от президента на скандал "Миндичгейт", а не то, что было на фракции", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в целом для голосования за принятие бюджета необходимы голоса 226 депутатов, однако, как отмечает Железняк, и этого количества вряд ли наберется. "Выглядит так, что по состоянию на сейчас за бюджет в таком виде и в такой ситуации не то что 226, а даже 150 голосов нет. И не будет пока", - подчеркнул депутат.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение
19 ноября, 15:58
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТимур МиндичСергей МарченкоДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала