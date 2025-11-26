Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Депутат украинского парламента Леся Забуренная 18 ноября сообщала, что рассмотрение проекта бюджета на 2026 год Рада отложила на начало декабря.
"Интересные движения происходят в коалиции. Если вы думали, что встреча с президентом помогла, то нет, только усугубила ситуацию. Очень конкретный пример: вчера утром у них в чате запустили опрос, кто голосует за бюджет 2026 года. И пока там меньше 90 депутатов дали ответ, что в каком-то виде готовы его поддержать. Все остальные либо проигнорировали (и не случайно) или написали, что не будут. Ждут адекватной реакции от президента на скандал "Миндичгейт", а не то, что было на фракции", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в целом для голосования за принятие бюджета необходимы голоса 226 депутатов, однако, как отмечает Железняк, и этого количества вряд ли наберется. "Выглядит так, что по состоянию на сейчас за бюджет в таком виде и в такой ситуации не то что 226, а даже 150 голосов нет. И не будет пока", - подчеркнул депутат.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
